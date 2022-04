Ooredoo : toujours au côté de l’association IQRAA dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie

Ooredoo marque la Journée du Savoir coïncidant avec le 16 avril de chaque année, en participant à une Journée d’information et de sensibilisation sous le thème : « La lutte contre l’Analphabétisme numérique », organisée par l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA, en partenariat avec le Ministère de la Numérisation et des Statistiques, le samedi 16 avril au forum du quotidien El Moudjahid à Alger.

Lors de cette rencontre, le Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi a exposé dans son intervention, les principales actions et projets réalisés depuis 2006, par l’Association IQRAA dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie avec le soutien de Ooredoo dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Un partenariat citoyen qui s’est concrétisé dans de nombreux projets éducatifs et sociaux. Il s’agit notamment de la contribution financière de Ooredoo à la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des Centres d’apprentissage et de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à El Khroub (Constantine), Temacine (Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), Tizi Ouzou et à Ain Bessam (Bouira). Grace aux formations dispensées dans ces centres, de nombreuses femmes et jeunes filles des zones enclavées ont pu de se défaire de la précarité et de l’analphabétisme.

Récemment et dans le cadre de ses actions de solidarité, Ooredoo en partenariat avec l’Association IQRAA ont fait en septembre 2021, un don de 1000 trousseaux scolaires aux élèves sinistrés des wilayas touchées par les incendies de forêts notamment : Tizi-Ouzou, Blida, Jijel, Aïn defla, Bouira, Boumerdes et Médéa.

