Ooredoo souhaite « Assegwas Ameggaz » au peuple algérien

A l’occasion du nouvel an amazigh 2970, Ooredoo présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité à tous les algériens et leur souhaite « Assegwas Ameggaz ».

La célébration de cette journée nationale qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année marque le premier jour de l’an berbère. Cette fête incarne les valeurs de l’hospitalité et la générosité et reflète la richesse et la diversité de la culture algérienne en mettant en exergue les belles traditions des différentes régions de l’Algérie.

Dans son message de vœux, le Directeur Général de Ooredoo, M. Nikolaï Beckersa déclaré : « C’est avec une grande fierté que nous célébrons avec le peuple algérien le nouvel an amazigh 2970. En cette occasion, j’adresse en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux Algériens.»

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo se joint à la société algérienne dans toute sa diversité en célébrant ses différentes fêtes nationales et internationales.