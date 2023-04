Ooredoo souhaite « Aïd El Fitr Moubarak » au peuple Algérien

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo saisit l’occasion de la célébration de Aid El Fitr, pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité au peuple Algérien.

Honorée d’avoir accompagné tout au long du mois sacré de Ramadhan les franges les plus démunies de la société à travers ses diverses actions de bienfaisance et de solidarité, Ooredoo est fière de partager la joie de Aïd El Fitr avec tous les Algériens et toute la communauté musulmane.

Dans son Message de vœux, le Directeur général par intérim de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « En cette heureuse célébration de Aïd El Fitr, je présente en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité, au peuple Algérien, priant Dieu le Tout Puissant d’accepter votre jeûne et vos actions de charité et de bienfaisance. Fidèle à ses engagements envers la société algérienne, Ooredoo a renforcé ses initiatives sociétales tout au long du mois sacré de Ramadhan, à travers des actions de bienfaisance, arborant les valeurs de solidarité, d’entraide et de piété au sein de la société. Ooredoo s’engage à réitérer ce genre d’initiatives caritatives, et à poursuivre sa stratégie d’entreprise socialement responsable toujours proche des Algériens. »

Il y a lieu de noter que Ooredoo a lancé plusieurs initiatives de charité durant le mois béni de Ramadhan. Il s’agit, entre autres, du lancement en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), d’une caravane de solidarité au profit des familles défavorisées à travers plusieurs wilayas et l’octroi d’une contribution financière pour les restaurants « El Hilal » ouverts par le CRA au profit des jeûneurs.

Dans ce même élan de solidarité, Ooredoo a lancé, en collaboration avec l’Association Nationale du Volontariat, d’autres caravanes pour la distribution des colis alimentaires en faveur des familles nécessiteuses à travers une vingtaine de wilayas à travers le pays.

Une aide financière a également été accordée par Ooredoo pour l’acquisition de bons d’achats qui ont été remis par l’APC de Ouled Fayet à quelques familles nécessiteuses de la commune.

Fidèle à sa dimension d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo réaffirme son engagement continu à soutenir et à promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société algérienne.