A l’orée de la fête de l’Aid el Fitr, Ooredoo, entreprise citoyenne par excellence, saisit cette occasion pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé au peuple algérien.

Fière d’avoir accompagné les Algériens tout au long du mois sacré du Ramadhan à travers des actions de solidarité et de bienfaisance, Ooredoo partage aujourd’hui avec tous les Algériens, la joie de l’Aïd El Fitr.

Dans son message de vœux, le directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « À l’occasion de Aid El Fitr, je présente en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien. Fidèle à son statut d’Entreprise Socialement Responsable, Ooredoo a exprimé tout au long du mois sacré de Ramadhan, sa solidarité avec les Algériens en organisant des actions humanitaires et caritatives. Ooredoo s’engage à rééditer ses initiatives de bienfaisance, et de poursuivre sa stratégie d’entreprise citoyenne proche du peuple Algérien. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a marqué sa présence durant le mois sacré de Ramadhan en organisant deux opérations de charité en partenariat avec deux associations.

Il s’agit de « Ness El Khir Foundation » avec laquelle Ooredoo s’est associée pour une opération de don de colis alimentaires destinés aux franges démunies d’une dizaine de wilayas.

Toujours dans le même élan de solidarité, Ooredoo a octroyé une contribution financière à l’association SOS 3ème âge en détresse « IHCENE » afin de l’accompagner tout au long du mois de Ramadhan dans son action de l’ouverture des restaurants « Errahma » au profit des jeûneurs et ce, à travers quatre wilayas du pays.

Ooredoo reste fidèle à sa dimension d’entreprise citoyenne par excellence et réaffirme son engagement actif au sein de la société algérienne.