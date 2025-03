Ooredoo remet 20 voitures aux gagnants du concours « Quiz 20 ans »

Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire et de son engagement envers ses clients, Ooredoo Algérie a organisé une cérémonie de remise des prix au siège de l’entreprise à Ouled Fayet. Cet événement a été marqué par la présence de M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, ainsi que des membres du Top Management et des 20 heureux gagnants du concours.

Lors de cette cérémonie, les lauréats ont reçu les clés de 20 voitures Fiat 500, récompensant leur participation et leur succès au « Quiz 20 ans ». À l’issue de l’événement, chacun a pu repartir au volant de son nouveau véhicule, concrétisant ainsi l’esprit de fidélité et d’innovation qui anime Ooredoo.

Un jeu concours marquant 20 ans de succès

Lancé du 17 novembre 2024 au 25 janvier 2025, le « Quiz 20 ans » visait à remercier les abonnés en leur offrant une opportunité exclusive de remporter une voiture. Pour participer, il suffisait de recharger son compte avec un minimum de 100 DA et de composer le ** *523#**. Chaque réponse correcte et chaque recharge supplémentaire permettaient d’accumuler des points, rendant le concours encore plus dynamique et engageant.

Une expérience client au cœur de la stratégie de Ooredoo

À travers cette initiative, Ooredoo Algérie réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients des expériences uniques et enrichissantes. Ce concours, au-delà de la célébration des 20 ans de l’entreprise, témoigne de son engagement à innover et à renforcer sa proximité avec sa clientèle.

Fidèle à sa mission, Ooredoo continue d’investir dans des initiatives qui placent l’expérience client au premier plan, en proposant des services et des récompenses à la hauteur de leur fidélité et de leur confiance.