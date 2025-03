Ooredoo récompensée pour son engagement en responsabilité sociétale

Ooredoo, acteur incontournable des télécommunications en Algérie, a participé au Forum Algérien de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), organisé récemment à Alger par Dz Hadina Tech. Cet événement a rassemblé experts, chefs d’entreprises et figures publiques engagées pour débattre des enjeux actuels de la RSE et de son impact sur le monde des affaires.

Lors de la première journée, M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives chez Ooredoo, est intervenu lors d’un panel dédié à la RSE. Il a mis en avant les initiatives pionnières de l’opérateur en matière de développement durable, d’innovation sociale et d’actions à fort impact sur la société. Il a également insisté sur l’importance des synergies entre entreprises et associations pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et générer un changement positif au sein des communautés.

Le deuxième jour du Forum a été marqué par une reconnaissance prestigieuse : Ooredoo s’est vu décerner le « Prix de l’excellence des opérateurs mobiles en RSE », récompensant son engagement constant en faveur de pratiques responsables et durables. L’opérateur met un accent particulier sur des domaines clés tels que l’éducation, la santé et la protection de l’environnement.

Fidèle à sa vision d’entreprise citoyenne, Ooredoo réaffirme sa volonté de faire de la responsabilité sociétale un levier stratégique de transformation positive, contribuant ainsi au développement durable et au bien-être de la société algérienne.