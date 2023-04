Ooredoo : profitez du bouquet horaire de prières du service « KHABBARNI »

Pleinement engagée à faciliter le quotidien de ses clients durant ce mois de Ramadhan, Ooredoo lance « Khabbarni », le service d’information qui permet aux clients de recevoir toute l’actualité sur son mobile avec un accès à un large choix de bouquets adaptés à leurs besoins.

Pour cette année, Ooredoo a intégré un nouveau bouquet dans son service « Khabbarni » permettant à ses clients de recevoir quotidiennement les horaires de prières selon leurs régions.

Ainsi, le client peut recevoir, tout au long du mois de Ramadhan, les horaires de prières en souscrivant à un abonnement à 30 DA, valable 30 jours.

Pour accéder à ce nouveau service, le client n’a qu’à composer gratuitement le code *515# sur son mobile et choisir le bouquet « Horaires de prières » ou en envoyant au 5222 la lettre « S » suivi du numéro de la wilaya.

Il y a lieu de noter que le service « Khabbarni » offre d’autres bouquets accessibles à 50 DA seulement, proposant un contenu riche et diversifié en arabe et en français, notamment les horaires de prières, le Foot, la cuisine, les nouvelles technologies et la culture générale.

A travers ce service « Khabbarni », Ooredoo souhaite accompagner ses clients dans leur quotidien en leur offrant les meilleurs services adaptés à leurs besoins durant ce mois béni de Ramadhan.