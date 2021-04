Promotion : Ooredoo offre 50 Go de bonus internet et soutien les enfants handicapés

Ooredoo célèbre le mois sacré du Ramadhan avec ses offres spéciales et lance une promotion exceptionnelle permettant à ses clients de mieux profiter d’internet durant tout le mois sacré.

Pour la deuxième année consécutive et après le grand succès qu’a connu cette promotion auprès de ses abonnés l’année dernière, Ooredoo revient avec la même formule pour le plus grand bonheur de ses clients.

En effet, pour chaque rechargement de 2000 DA et plus, le client pourra profiter de 50 Go de bonus Internet supplémentaire valable 30 jours.

Cette transaction permettra également de soutenir une cause noble en reversant 50 DA au profit des enfants handicapés.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit tout simplement au client de composer *530# ou de visiter la page web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible :

– Au rechargement des forfaits MAXY, CLASSIC, GOLD de 2000 DA et plus ;

– A l’achat ou renouvellement des forfaits Dima Ooredoo et La Gold Jdida de 2000 DA et plus ;

– Au paiement des factures et avance sur paiement des forfaits LA SWITCH et ONE de 2000 DA et plus ;

– À l’achat de forfaits Internet de 2000 DA et 3000 DA ;

– À l’acquisition d’une offre prépayée/post payée avec forfait de 2000 DA et plus pour les offres commercialisées ;

– À l’achat de forfaits Sahla Box de 2000 DA, 4000 DA et 6000 DA.

Avec cette promotion spéciale Ramadhan, accessible à travers tout le territoire national, Ooredoo offre à ses clients l’opportunité de contribuer au soutien des enfants handicapés et de vivre pleinement une expérience Internet unique durant ce mois de partage.