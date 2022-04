Ooredoo : Profitez de 30 Go d’Internet offerts et contribuez au soutien des enfants orphelins

Ooredoo accompagne ses clients pendant le mois sacré du Ramadhan et lance une offre promotionnelle exceptionnelle leur permettant de mieux profiter de l’Internet durant tout le mois sacré.

En effet, pour chaque rechargement de 1500 DA et plus, le client pourra profiter d’un bonus Internet supplémentaire de 30 Go ainsi que d’une souscription gratuite à ANAFLIX valable pendant 30 jours.

Cette transaction permettra également de soutenir une cause noble en reversant 30 DA au profit des enfants orphelins.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit tout simplement au client de composer *530# ou de visiter la page web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible :



* A l’achat ou au renouvellement des forfaits Dima Ooredoo de 1500 DA et plus.

* A l’achat du forfait YOOZ 1500.

* Au rechargement des forfaits MAXY et CLASSIC de 2000 DA et 3500 DA.

* À l’achat du forfait Internet de 1500 DA

* À l’acquisition d’une offre prépayée avec un forfait de 1500 DA et plus inclus pour les offres commercialisées.

* À l’achat de forfaits Sahla Box de 2000 DA, 4000 DA et 6000 DA.

Avec cette promotion spéciale Ramadhan, accessible à travers tout le territoire national, Ooredoo offre à ses clients l’opportunité de vivre pleinement une expérience Internet unique durant ce mois de partage et de contribuer au soutien des enfants orphelins.