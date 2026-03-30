Ooredoo présente ses solutions innovantes lors du Global Africa Tech

En sa qualité d’acteur technologique de premier plan, Ooredoo Algérie a pris part au Global Africa Tech, rendez-vous qui réunit, du 28 au 30 mars 2026, les principaux acteurs de l’innovation à l’échelle du continent africain. Cette manifestation d’envergure offre un cadre privilégié d’échanges, de réflexion et de partenariats autour des grands enjeux du numérique en Afrique.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, accompagné de hautes personnalités, notamment M. Boualem Boualem, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, ainsi que le Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki.

À cette occasion, la délégation officielle a visité le stand de Ooredoo, où le directeur général de Ooredoo M. Roni Tohme était sur place pour présenter une gamme de solutions technologiques innovantes de l’entreprise, avec la mise en avant du déploiement récent de la 5G dans 58 wilayas, témoignant de la volonté de Ooredoo de proposer des services de connectivité de nouvelle génération, à la fois performants et accessibles.

S’exprimant en marge de l’événement, M. Roni Tohme a déclaré :

« La participation de Ooredoo au Global Africa Tech 2026 s’inscrit pleinement dans notre ambition de contribuer activement au développement de l’écosystème numérique africain. À travers des investissements soutenus et le déploiement de technologies de pointe, notamment la 5G, nous réaffirmons notre engagement à accompagner la transformation digitale et à offrir à nos clients des solutions innovantes, conformes aux standards internationaux. »

À travers cette participation, Ooredoo consolide son positionnement en tant qu’acteur majeur du numérique en Afrique, en plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie et en œuvrant activement à la démocratisation des technologies avancées.