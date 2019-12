Ooredoo présente ses meilleurs vœux au peuple Algérien

A l’occasion du nouvel an 2020, Ooredoo adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de réussite à tout le peuple Algérien.

Toujours plus proche des Algériens, Ooredoo poursuivra son engagement à accompagner ses clients entreprises et particuliers en leur offrant des services de plus en plus innovants et des solutions à la pointe de la technologie.

Dans son message de félicitations, le directeur général de Ooredoo M.Nikolai Beckersa déclaré : « Pour la nouvelle année 2020, je tiens à présenter en mon nom et au nom de Ooredoo nos vœux les plus chaleureux à tous les Algériens. Je vous souhaite une nouvelle année 2020 emplie de prospérité et de paix.Je saisis cette occasion pour réitérer la volonté de Ooredoo de continuer à œuvrer pour relever de nouveaux défis technologiques et d’accompagner les algériens dans la transformation digitale, tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale avec détermination et enthousiasme.»

L’année 2019 a été riche pour Ooredoo, qui a pu relever avec succès des défis technologiques importants tout en renforçant sa responsabilité sociétale et son implication dans la vie culturelle, scientifique et sportive.

Ooredoo indique dans son communiqué vouloir continuer à honorer son statut d’entreprise citoyenne active au sein de la société avec détermination, volonté et enthousiasme.