Ooredoo, partenaire officiel du Media Driving Tour 2025 : une traversée entre journalisme, tourisme et sécurité routière

Fidèle à son engagement en faveur des médias et de la citoyenneté, Ooredoo Algérie a pris part en tant que sponsor officiel à la sixième édition du Media Driving Tour Algeria–Tunisia 2025. Cette aventure humaine et médiatique s’est déroulée du 28 mai au 2 juin, sur plus de 4 000 kilomètres, reliant Oued Souf à Djerba, en passant par des sites emblématiques d’Algérie et de Tunisie.

Bien plus qu’un simple rallye, ce Media Driving Tour est une véritable odyssée éditoriale, mêlant découverte touristique, éveil culturel et sensibilisation citoyenne autour d’un thème central : « Un voyage en toute sécurité ». Journalistes, créateurs de contenu, étudiants, passionnés de sport, touristes et habitants ont uni leurs voix et leurs regards pour mettre en lumière les paysages, les traditions et la diversité culturelle des deux pays, à travers un prisme moderne et engagé.

En soutenant cette initiative, Ooredoo souligne l’importance d’un voyage responsable, respectueux des règles de sécurité routière. Cette caravane prouve qu’il est possible de parcourir de longues distances en toute sérénité, sans excès de vitesse, tout en appréciant les trésors naturels et patrimoniaux des régions traversées.

De Oued Souf aux rives de Djerba, cette édition 2025 s’est imposée comme une plateforme de dialogue et de sensibilisation, mais aussi comme un pont culturel entre l’Algérie et la Tunisie. Elle incarne une nouvelle manière de voyager : plus consciente, plus respectueuse et plus connectée à la richesse humaine des territoires.

Par ce partenariat, Ooredoo réaffirme son soutien indéfectible aux acteurs de l’information et à toutes les initiatives qui croisent les chemins de la communication, du tourisme responsable et de la sécurité routière, faisant ainsi de la route un vecteur de sens et de lien entre les peuples.