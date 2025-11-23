Ooredoo, partenaire officiel de l’émission “Avec moi dans mon projet”

Engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la jeunesse, de l’innovation et du développement économique national, Ooredoo s’associe à l’émission « Avec moi dans mon projet », diffusée chaque samedi à 21h sur Echorouk TV.

En tant que sponsor officiel, Ooredoo renforce son soutien à l’écosystème entrepreneurial algérien en contribuant à mettre en lumière des initiatives innovantes et des talents prometteurs, capables de transformer leurs idées en projets viables et durables.

L’objectif de l’émission est de stimuler l’entrepreneuriat en Algérie en offrant aux porteurs de projets un accès au financement ainsi qu’à un accompagnement stratégique, favorisant ainsi l’émergence d’un environnement économique dynamique et inclusif.

Dans cette démarche, Ooredoo Business se positionne comme un partenaire clé des PME algériennes, en les accompagnant dans leur transformation numérique grâce à des offres globales : connectivité, solutions de téléphonie, services cloud sécurisés, et outils facilitant la performance et la croissance.

Parmi les membres du jury figure Mme Isabelle Hajri, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Algérie, qui met à profit son expertise pour guider et conseiller les candidats. Sa participation reflète l’engagement concret de l’opérateur en faveur des jeunes entrepreneurs, notamment à travers des initiatives telles que :

, un programme d’incubation destiné aux porteurs d’idées innovantes Machrou3i, un concours dédié aux femmes entrepreneures pour les accompagner dans le lancement et le développement de projets à impact

Par ce partenariat et ces actions, Ooredoo confirme son rôle moteur dans la construction d’un écosystème entrepreneurial moderne, innovant et durable, contribuant activement à l’avenir économique du pays.