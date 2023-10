Ooredoo : Ouverture d’une boutique intelligente à Béjaia

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation de son réseau de vente et de numérisation de ses services, Ooredoo a procédé ce mardi 03 octobre 2023 à l’inauguration officielle de sa boutique intelligente dans la wilaya de Bejaia.

La cérémonie d’inauguration officielle de ce nouvel espace s’est déroulée en présence de M. Hakim Ouarezki, Directeur de la Poste et des télécommunications de la wilaya de Bejaia, des représentants des autorités locales, du Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme ainsi que du top management de la compagnie.

Située au centre-ville de Bejaia, sur le boulevard d’Amriw, la boutique intelligente de Ooredoo invite ses clients, particuliers et entreprises, à vivre une expérience digitale inédite reposant sur un concept innovant de prestations de service alliant confort, flexibilité, conseils et innovation.

A l’occasion de cette inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Nous sommes heureux et fiers d’annoncer l’inauguration officielle de la première boutique intelligente dans la ville de Bejaia. Ce nouvel espace est la concrétisation de notre volonté à nous rapprocher davantage de nos clients en leur offrant une expérience mobile innovante inégalée et à la hauteur de leurs attentes. Cette ouverture témoigne de notre ambition à offrir à nos clients des services en parfaite adéquation avec la stratégie prônée par l’entreprise quant à la transformation digitale. De l’accueil jusqu’à la prise en charge de leurs requêtes, nos clients bénéficieront d’une qualité de services de haut niveau, d’une prise en charge rapide de leurs demandes et de conseils avisés. Nos boutiques intelligentes permettront aux clients de Ooredoo profiter de notre leadership digital dans les différentes régions du pays. »

Grâce à un concept d’aménagement moderne et 100% Made in Algeria, la boutique intelligente de Ooredoo permet au client d’évoluer, en toute liberté et flexibilité, à travers les différentes zones en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d’intérêt :



* La zone d’ATTENTE : offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes.

* La zone de VENTE : des places assises pour la vente et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE).

* La zone HOME : espace reproduisant la salle de séjour d’une maison, où le client pourra, confortablement installé, vivre la connectivité Ooredoo via la SAHLA BOX et expérimenter les produits digitaux et les applications de Ooredoo telles que les plateformes exclusives de streaming ANAFLIX et de musique ANAZIK.

* La zone d’EXPERIENCE : disposant de comptoirs d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones et de tablettes tactiles.

Sur place, des conseillers de vente assureront une prise en charge personnalisée pour les clients, particuliers et entreprises, en les orientant et en les conseillant sur les produits et services Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Pour rappel, Ooredoo a procédé à l’ouverture de plusieurs boutiques digitales à travers les différentes régions du pays, à l’instar des wilayas d’Oran et Tlemcen pour la région Ouest, Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Annaba pour la région Est, Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Blida, Bouira et Ain Defla pour la région Centre et Ghardaïa et Laghouat pour la région Sud.

Avec l’ouverture de la boutique digitale dans la wilaya de Bejaia, Ooredoo réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients une expérience digitale unique à travers les différentes régions du pays.