Ooredoo lance une large opération de sensibilisation sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein

Poursuivant ses actions à Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, Ooredoo lance, en partenariat avec l'Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, une large campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein coïncidant avec les activités d' "Octobre Rose".

Sous le slogan « Tous concernés, le dépistage précoce sauve des vies », cette campagne qui sera organisée en trois phases, touchera plusieurs wilayas du pays notamment : Alger, Tipasa, Batna, Ain Defla, Constantine, Bouira, Oran, Msila, Mostaganem, Saida et Sidi Bel Abbes.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des campagnes d’ « Octobre Rose », s’étalera sur trois phases, à travers notamment le lancement de caravanes médicales afin de sensibiliser, de procéder au dépistage précoce du cancer du sein et d’organiser des formations médicales permettant d’actualiser les connaissances sur cette maladie. A noter que les femmes dont le résultat du dépistage est positif bénéficieront d’un accompagnement psychologique et d’une prise en charge médicale.

D’autre part, une campagne de sensibilisation via SMS sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, a été lancée par Ooredoo en direction des femmes avec le message : « Nous sommes tous concernés par le cancer du sein, c’est pourquoi Ooredoo sensibilise au dépistage précoce alors n’hésitez plus et faites-vous dépister ! »

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes heureux de mener cette large campagne de sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociétale de Ooredoo. La contribution de Ooredoo à cette initiative citoyenne est une preuve tangible de sa volonté à sensibiliser les femmes algériennes sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. Cela permet une détection précoce de la maladie et d’augmenter ainsi les chances de la guérison. Ooredoo restera engagée pour exprimer sa solidarité avec les citoyens et à poursuivre ses actions humanitaires et caritatives. »

De son côté, le président de l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, M. Abdelkrim Ibachirene a affirmé : « l’Association Nationale d’aide aux malades tient à saluer Ooredoo qui nous a habitué à adopter et à soutenir plusieurs projets caritatifs médicaux et sociaux entre autres, lancés par l’Association au profit des nécessiteux, des malades et des personnes âgées. Parmi ces projets, on notera « Octobre Rose » qui se réalisera à travers notamment le lancement des campagnes de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein, qui touche nos mères et nos sœurs. Nous espérons continuer à travailler conjointement et en permanence afin de développer et soutenir les projets caritatifs lancés par l’Association, priant Dieu Le Tout Puissant d’accepter vos actions de bienfaisance. »

Pour rappel, Ooredoo a signé en 2021 un partenariat avec la grande figure artistique Algérienne, Mme. Malika Belbey, à travers lequel elle a été désignée ambassadrice de bonne volonté de la marque pour notamment sensibiliser les femmes sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Dans le même contexte, Ooredoo a organisé l’année dernière, en partenariat avec l’Association Nationale d’aide aux malades-WINNELKA, la campagne de sensibilisation « HAYET » à travers le lancement d’une caravane qui a sillonné plusieurs wilayas du pays pour effectuer des examens cliniques par des médecins sénologues bénévoles au niveau des Centres d’imagerie médicale partenaires et ce au profit des femmes âgées de plus de 35 ans.