Toujours fidèle à sa volonté de rapprocher la technologie de ses clients et d’innover dans ses actions de terrain, Ooredoo annonce le lancement de sa grande tournée estivale "Summer Tour 2025", qui se déroulera du 20 juillet au 1er septembre 2025 dans les principales wilayas côtières du pays.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de marketing expérientiel visant à aller à la rencontre des estivants en animant les fronts de mer et les espaces publics des villes suivantes : Alger, Oran, Annaba, Tlemcen, Tizi Ouzou, Béjaïa, Mostaganem, Jijel et Skikda.

Ouvert à tous, le « Summer Tour 2025 » s’adresse aux familles, aux jeunes et à l’ensemble des vacanciers en quête d’animations ludiques. À chaque escale (d’une durée de quatre jours), les visiteurs profiteront de :

Jeux interactifs

Cadeaux et goodies offerts sur place

Offres promotionnelles exclusives

Participation à la « Roue de la Fortune », avec un lot garanti à chaque recharge ou achat de puce

De l’Ouest à l’Est, Ooredoo entend faire vibrer les plages les plus fréquentées de l’été et renforcer sa présence auprès du grand public dans une ambiance conviviale et festive.

Parallèlement, et dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de service, plusieurs stations mobiles ont été déployées le long du littoral pour garantir une connectivité optimale aux vacanciers, en particulier sur les plages à forte affluence.

Avec le « Summer Tour 2025 », Ooredoo confirme une nouvelle fois son engagement à accompagner les Algériens partout où ils se trouvent, en leur offrant des moments inoubliables, des services performants et des avantages concrets, même en période estivale.