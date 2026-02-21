Ooredoo lance la PROMO RAMADHAN 2026 : plus de data, plus de partage et plus de connectivité

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan, Ooredoo dévoile sa nouvelle offre promotionnelle exceptionnelle PROMO RAMADHAN 2026, invitant ses clients à vivre un mois placé sous le signe du partage, de la générosité et d’une connectivité renforcée.

Disponible dès le premier jour de Ramadhan et valable durant tout le mois sacré, cette promotion permet aux abonnés de bénéficier de volumes Internet généreux à des tarifs attractifs, afin de répondre aux usages numériques accrus durant cette période.

La PROMO RAMADHAN 2026 se décline en trois forfaits adaptés à tous les besoins :



* 190 DA pour 10 Go valables 72 heures,

* 490 DA pour 30 Go valables 7 jours,

* 90 DA pour 5 Go valables 24 heures.

Le forfait à 190 DA constitue un excellent équilibre entre volume et durée, idéal pour accompagner les usages quotidiens marqués par une forte intensité d’échanges et de consommation digitale durant le mois de Ramadhan.

Grâce à des volumes pouvant atteindre 30 Go, les clients peuvent partager les moments forts de leurs soirées, rester connectés avec leurs proches, naviguer sur les réseaux sociaux et profiter pleinement des plateformes numériques en toute tranquillité.

La souscription à ces offres est simple et rapide via les codes *151# et *500#, le site Choof.ooredoo.dz, l’application My Ooredoo, ainsi que dans l’ensemble des Espaces Ooredoo et points de vente agréés à travers le territoire national.

À travers la PROMO RAMADHAN 2026, Ooredoo réaffirme son engagement en tant qu’opérateur innovant et proche de ses clients, en proposant des offres en parfaite adéquation avec leurs besoins et leurs usages quotidiens.