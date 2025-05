Ooredoo lance la première SIM MCA en Algérie, une offre exclusive dédiée aux supporters du Mouloudia

Dans une initiative inédite en Algérie, Ooredoo dévoile sa nouvelle carte SIM MCA, spécialement conçue pour les supporters du Mouloudia Club d’Alger (MCA).

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique renouvelé entre Ooredoo et le MCA, visant à rapprocher davantage la technologie du monde du sport et à offrir une expérience numérique unique aux fans du club algérois.

Une offre qui allie passion du football et connectivité

Cette édition limitée, adossée à l’offre « Ooredoo 500 », propose un concept innovant : 1 Go d’Internet offert pour chaque but marqué par le Mouloudia. Les fans pourront ainsi vivre chaque match avec encore plus d’intensité, tout en profitant de bonus Internet à partager sur les réseaux sociaux.

L’offre est accessible à l’ensemble des clients Ooredoo (y compris Dima, N’Yooz, La Gold, La Switch, et Dima+), sans changement de puce ni de numéro. Avant chaque match, un code exclusif sera communiqué sur les réseaux sociaux officiels de Ooredoo et du MCA, ainsi que sur les écrans du stade. Il suffira d’envoyer ce code par SMS au 921 pour activer la fonctionnalité et recevoir automatiquement 1 Go par but inscrit.

Au-delà de ses avantages techniques, la SIM MCA se distingue par son packaging exclusif aux couleurs du Mouloudia, symbolisant l’attachement au club. Elle devient un véritable objet de fierté pour les supporters, renforçant leur sentiment d’appartenance à une institution historique du football algérien.

Un engagement renouvelé pour un partenariat stratégique

Ce lancement intervient dans la foulée du renouvellement officiel du partenariat entre Ooredoo et le MCA, signé récemment. Ooredoo réaffirme ainsi son rôle de sponsor officiel et partenaire technologique du club, en s’engageant à accompagner les supporters dans une expérience digitale enrichie, interactive et fidèle aux valeurs du sport.

Avec la SIM MCA, Ooredoo transforme la passion du football en expérience connectée et interactive, tout en consolidant les liens entre innovation technologique, engagement communautaire et ferveur sportive.