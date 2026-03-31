Ooredoo lance la 3ᵉ édition du concours « Étoile Montante »

Fidèle à son engagement en faveur de la jeunesse et de la promotion des talents émergents, Ooredoo Algérie annonce ce mardi 31 mars 2026, le lancement de la 3ᵉ édition du concours « Étoile Montante », dédié aux étudiants en Sciences de l’Information, de la Communication et du Journalisme à travers le territoire national.

Inscrit dans une dynamique de soutien à l’excellence académique et à la créativité journalistique, « Étoile Montante » vise à révéler les futurs professionnels des médias et à offrir une véritable plateforme d’expression aux étudiants passionnés par les métiers de l’information et de la communication.

Ouvert aux étudiants inscrits en Licence, Master et Doctorat, ce concours national leur offre l’opportunité de concourir dans l’une des quatre catégories journalistiques suivantes : écrite, radiophonique, audiovisuelle et digitale.

Pour cette 3ᵉ édition, Ooredoo propose aux étudiants d’explorer la thématique d’actualité suivante :« L’intelligence artificielle et l’avenir de l’information en Algérie : enjeux et perspectives », une thématique en adéquation avec les mutations profondes du secteur des médias, invitant les étudiants à explorer l’impact des nouvelles technologies sur la production, la diffusion et la consommation de l’information, tout en abordant les défis éthiques et professionnels qui en découlent.

Le concours est ouvert aux candidatures du 31 mars au 31 mai 2026 , offrant aux étudiants un délai suffisant pour soumettre leurs travaux et exprimer pleinement leur créativité.

Les participants peuvent soumettre individuellement un seul travail, rédigé en Arabe, Tamazight, Français ou Anglais, via la plateforme dédiée au concours https://ore.do/etoile-montante-participation ou par courrier électronique à l’adresse mail : etoilemontante@ooredoo.dz

Les modalités de participation ainsi que les conditions de soumission des candidatures et le règlement complet du concours sont disponibles sur le site web www.ooredoo.dz , rubrique « Étoile Montante ».

À travers le concours « Étoile Montante », Ooredoo réaffirme sa volonté d’accompagner les jeunes talents dans leur parcours académique et professionnel, tout en contribuant activement au développement d’un journalisme innovant, responsable et en phase avec les évolutions technologiques.