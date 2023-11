Ooredoo lance Dima + : Profitez d’une multitude d’avantages en appels et en internet

Ooredoo annonce le lancement de sa nouvelle offre post-payée « Dima + », qui offre la possibilité aux clients de bénéficier d’une multitude d’avantages en appels et en internet valables pendant 30 jours.

Afin de répondre aux attentes de ses clients, Ooredoo lance une nouvelle offre post-payée « Dima + ». Pour seulement 2000 DA, le client bénéficie : d’Appels en illimité vers tous les réseaux, de 60Go d’Internet et de 250 SMS vers tous les réseaux nationaux.

Conçue spécialement pour répondre aux besoins croissants des clients en Voix et Internet, « Dima + » offre également d’autres avantages tels que Facebook gratuit après épuisement du forfait Internet et une souscription offerte aux services ANAZIK et ANAFLIX (uniquement l’accès aux applications).

Ooredoo indique que cette nouvelle offre est disponible à travers les espaces Ooredoo et les points de vente agréés répartis à travers tout le territoire national.

Avec cette offre inédite, Ooredoo continue d’enrichir l’expérience de ses clients avec des solutions innovantes élaborées spécialement pour répondre à leurs attentes.