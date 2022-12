Ooredoo : Gagnez l’appartement de vos rêves avec le jeu DARI Quiz

Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients, et revient avec son jeu DARI Quiz, le seul quiz gratuit offrant la possibilité de gagner un superbe appartement.

En effet, depuis le 13 décembre 2022 et pour une durée de 60 jours, Ooredoo offre la chance à ses clients, prépayés et hybrides résidentiels, de remporter l’appartement de leurs rêves en participant gratuitement au jeu de questions/réponses sur la culture générale, en langue arabe et française, où bonne réponse et rapidité sont requises pour être l’heureux gagnant.

Afin de participer à DARI Quiz de Ooredoo, il suffit de recharger un crédit égal ou supérieur à 2000 DA ou bien acquérir une nouvelle Sim avec un crédit initial de 2000 DA.

Une fois le rechargement ou l’achat effectué, le client recevra un SMS de bienvenue l’invitant à participer au Quiz en composant le code : *523# .

Pour rappel, Ooredoo a organisé du 02 mai au 31 juillet 2022 un concours mettant à la clé un superbe appartement, qui a connu un franc succès auprès de ses clients.

Par ses initiatives inédites, Ooredoo continue de placer ses clients au cœur de ses attentions avec des surprises et des cadeaux exclusifs.