Ooredoo fait un don de 22 448 340 DA au profit des malades du Covid-19 et des sinistrés des incendies

Pleinement engagée dans le soutien à la société Algérienne, Ooredoo a lancé une action de solidarité au profit des malades atteints du covid-19 ainsi que des victimes des feux de forêts.

En effet, pour chaque rechargement effectué par ses clients entre le 10 et le 16 août 2021, Ooredoo s’est engagée à reverser 10 DA au profit d’associations pour aider les malades atteints de covid-19 et les familles sinistrées et a ainsi pu collecter le montant de 22 448 340 DA.

Cette somme qui sera répartie entre les Scouts Musulmans Algériens et l’association nationale d’aide aux malades WinNelka servira notamment à l’acquisition de matériel médical pour les personnes atteintes de covid-19 ainsi que de produits de première nécessité.

A travers cette initiative citoyenne et solidaire, Ooredoo renouvelle son engagement et sa volonté à apporter son soutien à tous les Algériens et Algériennes en ces moments difficiles.