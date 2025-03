Ooredoo et l’Association Nationale du Volontariat lancent la caravane de solidarité pour le mois de Ramadhan

Entreprise résolument engagée au service de la société algérienne, Ooredoo Algérie, lance pour la troisième année consécutive, et à l’occasion du mois de Ramadhan, une caravane de solidarité au profit des plus démunis en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat (ANV).

Le coup d’envoi de la caravane, composée de plusieurs camions transportant des trousseaux alimentaires, a été donné ce jeudi 27 février 2025 depuis la ferme pédagogique de Zéralda, en présence d’un représentant de l’Observatoire National de la Société Civile, de M. Ahmed Malha, Président de l’Association Nationale du Volontariat, et de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, lors d’une opération marquée par un moment fort de solidarité, d’engagement des volontaires de l’ANV et de Ooredoo.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des actions de solidarité prévus pour le mois sacré de Ramadhan, a pour objectif de venir en aide aux familles nécessiteuses dans plus d’une trentaine de wilayas à travers le pays, vise à soutenir les familles en difficulté en leur fournissant les denrées alimentaires nécessaires pour cette période de piété et de partage.

Le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni TOHME, a souligné l’importance de cette action en ces termes : « Nous sommes honorés de joindre nos forces une fois de plus avec l’association nationale de volontariat dans le cadre de cet élan de solidarité qui se renouvelle pour la 3ème année consécutive à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Nous visons à travers cette action symbolique de distribution de trousseaux alimentaires au profit des familles démunies à travers plusieurs wilayas du pays, à atténuer leurs besoins alimentaires en ce mois sacré. Nous remercions nos partenaires de l’ANV ainsi que l’ensemble des bénévoles pour leur mobilisation. »

De son côté, M. Ahmed Melha, Président de l’Association Nationale du Volontariat, a exprimé sa satisfaction quant à la pérennité de ce partenariat avec Ooredoo : « Nous sommes heureux de renouer cette opération solidaire aux côtés de notre partenaire Ooredoo, dont l’accompagnement est essentiel dans la réalisation de cette initiative. Cette caravane symbolise l’esprit de partage et de solidarité, des valeurs qui sont particulièrement fortes en ce mois de Ramadhan. Elle contribuera à soutenir les familles défavorisées et à diffuser des valeurs nobles au sein de notre société. »

Cette action humanitaire qui marque le début du mois de Ramadhan sera suivie par une série d’actions de charité et de solidarité, que l’entreprise envisage d’entreprendre en faveur des plus démunies.

À travers cette nouvelle action de solidarité, Ooredoo réaffirme son rôle d’entreprise socialement responsable, engagée aux côtés des plus vulnérables, et réitère son soutien aux actions qui promeuvent la cohésion sociale et l’entraide notamment durant le mois sacré.