Ooredoo et la BNA signent une convention portant sur des services digitaux innovants

Ooredoo et la Banque Nationale d’Algérie (BNA) ont annoncé, lors d’une cérémonie organisée récemment, au siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet, la signature d’un partenariat d’affaires et la mise en place de nouveaux services et solutions de banque en ligne et de paiement électronique.

La cérémonie de signature de la convention de partenariat liant les deux parties s’est déroulée en présence du Directeur général de la BNA, M. Mohammed Lamine LEBBOU et du Directeur Général de Ooredoo, M. Bassam Youcef Al Ibrahim ainsi que des cadres managériaux des deux partenaires.

En vertu de cette convention, les deux parties ont notamment convenu l’intégration de Ooredoo dans la plateforme « Wimpay-BNA » dédiée exclusivement aux clients de la BNA ainsi que de la mise en place de tous les moyens et solutions numériques disponibles permettant la dématérialisation des opérations bancaires.

Wimpay- BNA est une solution de paiement basée sur le scan du QR-code, destinée aux particuliers, professionnels et entreprises, téléchargeable gratuitement sur Play Store et sur App Store. A travers cette solution, les clients, particuliers et entreprises, peuvent effectuer des opérations de virements pour les utilisateurs, envoyer une demande d’argent à un autre utilisateur « WIMPAY-BNA », gérer le budget, consulter le solde et l’historique des transactions effectuées ainsi que la consultation de l’historique des demandes de transferts d’argent (Reçues / Envoyées).

A l’occasion de la signature de cette convention, le Directeur général de la BNA, Monsieur Mohammed Lamine LEBBOU a déclaré : « la BNA œuvre dans le cadre des orientations des pouvoirs publics visant la modernisation et la promotion de l’inclusion financière à travers la digitalisation de l’offre bancaire, notamment, en matière de développement de l’utilisation des moyens de paiement électronique. Nous sommes heureux d’offrir à nos clients une panoplie de solutions digitales modernes, pratiques et sécurisées. Notre partenariat avec Ooredoo nous permet de développer l’innovation et la connectivité de nos outils et faciliter ainsi la vie de nos clients au quotidien. »

Pour sa part, le Directeur général de Ooredoo M. Bassam Youcef Al Ibrahim a déclaré : « Ce nouveau partenariat s’inscrit en droite ligne de notre stratégie de digitalisation et de numérisation des services dédiés à notre clientèle, et de booster les modes de paiement modernes tels que le e-paiement, le m-paiement, le e-banking et le m-banking. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la BNA qui confirme notre contribution active à la modernisation des moyens de paiement et du développement de l’économie numérique nationale. »

Au titre de ce nouveau partenariat, les deux parties s’engagent notamment sur :



* Le E-Banking, qui permet de réaliser des opérations bancaires par voie électronique par l’utilisation d’ordinateurs ou d’ordinateurs portables, tel que la consultation du solde, le paiement des fournisseurs, le règlement des salaires, opérer des prélèvements automatiques…etc) ;

* Le M-Banking, qui permet de réaliser des opérations bancaires via des appareils cellulaires (mobiles ou tablettes) ;

* Le M-Paiement, la solution Wimpay-BNA, est le meilleur exemple. Cette application offre aux clients la possibilité de payer leurs factures, le rechargement de mobile, la consultation des soldes bancaires…etc) ;

* E-paiement, pour le paiement en ligne des prestations de Ooredoo par les clients de l’opérateur ;

* La mise en place de terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des représentations commerciales de Ooredoo ;

* La mise en place et développement du paiement des prestations de Ooredoo sur les distributeurs automatiques de la BNA ;

Ces nouveaux services s’inscrivent dans le sillage de ladite convention signée conjointement par Ooredoo et la BNA portant l’accélération du paiement en ligne (E-paiement et M-paiement).