Ooredoo Algérie soutient le programme « DZ Young Leaders » pour former la nouvelle génération

Ooredoo Algérie a accompagné la première rencontre nationale du programme « DZ Young Leaders », organisée récemment à Oran sous l’égide du ministère de la Jeunesse. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de l’opérateur en faveur du développement des compétences et de la promotion de l’innovation chez les jeunes.

L’événement a réuni plusieurs responsables institutionnels de haut niveau, témoignant de l’importance accordée à ce programme, qui vise à former une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis actuels.

Le programme « DZ Young Leaders » a pour objectif d’identifier et d’accompagner de jeunes talents en leur offrant des formations en leadership, entrepreneuriat et innovation. Il ambitionne également de renforcer leur rôle au sein de la société en encourageant leur implication dans des initiatives positives et structurantes.

À travers ce partenariat, Ooredoo Algérie confirme son rôle d’acteur engagé dans le développement du capital humain, en contribuant à créer un environnement favorable à l’émergence de projets innovants et à forte valeur ajoutée.

En soutenant cette initiative, l’entreprise réaffirme sa volonté de participer activement à la dynamique de développement socio-économique du pays, en plaçant la jeunesse au cœur de ses priorités.