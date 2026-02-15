Ooredoo Algérie s’engage aux côtés des volontaires pour la plantation de 5 millions d’arbres

Fidèle à son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Ooredoo Algérie a pris part, ce samedi 14 février 2026, à la grande campagne nationale de reboisement organisée à travers l’ensemble du territoire national.

Placée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en partenariat avec la Direction Générale des Forêts, cette initiative d’envergure vise la plantation de cinq millions d’arbres. Elle s’inscrit dans la continuité de la mobilisation exceptionnelle enregistrée lors de la campagne du 25 octobre 2025, au cours de laquelle plus de 1,4 million d’arbres avaient été plantés en une seule journée.

Dans ce cadre, Ooredoo Algérie a répondu favorablement à l’appel national en participant à une opération de plantation d’arbres organisée sous le slogan « بلادنا ديما خضراء / Bladna Dima Khadra », dans la localité de Djelida, wilaya de Ain Defla. Le lancement officiel de l’opération a été donné par le wali de la wilaya, en présence des autorités locales, en collaboration avec l’Association Nationale du Volontariat, partenaire de longue date de l’entreprise dans ses actions citoyennes.

L’engagement de l’opérateur s’est traduit par la mise à disposition de milliers de plants de différentes espèces, soigneusement sélectionnées pour leur adaptation aux conditions climatiques et agricoles de la région, ainsi que par la mobilisation de nombreux employés bénévoles à travers plusieurs wilayas du pays.

À cette occasion, Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a souligné : « Ooredoo Algérie est fière de s’associer une nouvelle fois à cette initiative nationale porteuse de valeurs de solidarité, de responsabilité sociétale et de durabilité. Grâce à l’engagement exemplaire de nos volontaires, nous contribuons activement à la préservation de l’environnement et à la construction d’un avenir plus vert pour les générations futures. »

De son côté, Ahmed Melha, président de l’Association Nationale du Volontariat, a salué cette collaboration en affirmant que cette campagne illustre « l’engagement collectif en faveur de la protection de l’environnement, du développement durable et des valeurs de citoyenneté et de solidarité ».

À travers cette participation, Ooredoo Algérie réaffirme son implication durable en faveur de la protection de l’environnement et son soutien constant aux actions stratégiques visant à préserver l’écosystème national et à promouvoir le développement durable.