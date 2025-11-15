Ooredoo Algérie, partenaire du Festival International du Court Métrage de Timimoun

Fidèle à son engagement en faveur de la culture, de la jeunesse et de la créativité, Ooredoo Algérie accompagne en tant que sponsor, la 1ère édition du Festival International du Court Métrage de Timimoun, qui se tient du 13 au 18 novembre 2025 dans la majestueuse ville de Timimoun.

Placé sous l’égide du Ministère de la Culture et des Arts, cet événement inédit mettra à l’honneur le cinéma africain et le court métrage comme vecteurs d’expression artistique, de dialogue et de transformation sociale.

À travers ce partenariat, Ooredoo réaffirme sa volonté d’encourager les jeunes talents, de valoriser la diversité culturelle algérienne et de soutenir la production cinématographique locale, en parfaite cohérence avec sa vision d’un avenir numérique et culturel inclusif.

Il est à rappeler que Ooredoo avait lancé, en juillet dernier, un concours national dédié à l’écriture d’un scénario de court métrage, ouvert aux passionnés du cinéma et de l’histoire de l’Algérie.

Par cet accompagnement, Ooredoo renforce sa position d’acteur engagé dans la promotion de la culture nationale, du cinéma africain et des initiatives artistiques porteuses d’avenir.