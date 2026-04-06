Ooredoo Algérie lance la 19ᵉ édition de Media Star dédiée à l’IA et à la 5G

Ooredoo Algérie annonce le lancement de la 19ᵉ édition de son concours Media Star, un événement devenu incontournable pour les journalistes professionnels en Algérie. Fidèle à son engagement en faveur d’un journalisme de qualité, l’opérateur offre une nouvelle fois un cadre de valorisation des talents médiatiques.

Ouvert du 6 avril au 30 juin 2026, le concours s’adresse aux journalistes de la presse écrite, des médias électroniques, ainsi qu’aux professionnels de la radio et de la télévision. Les participants sont invités à soumettre des travaux publiés ou diffusés entre le 15 août 2025 et le 30 juin 2026.

Cette édition met à l’honneur une thématique au cœur de l’actualité : l’impact de l’intelligence artificielle et de la technologie 5G sur les transformations socio-économiques en Algérie. À travers ce sujet, les candidats sont encouragés à analyser les mutations profondes liées aux innovations technologiques et leurs effets sur la société et l’économie.

Les travaux seront examinés par un jury indépendant composé de spécialistes des médias et du numérique. Les meilleures contributions seront récompensées dans quatre catégories : presse écrite, médias électroniques, programmes radiophoniques et programmes télévisuels.

Afin de renforcer l’attractivité du concours, les prix ont été revalorisés : 750 000 dinars pour le premier lauréat, 500 000 dinars pour le deuxième et 300 000 dinars pour le troisième.

À cette occasion, le directeur général Roni Tohme a souligné la volonté de l’entreprise de promouvoir une analyse approfondie des enjeux liés à l’IA et à la 5G, tout en offrant aux journalistes un espace d’expression et de réflexion sur ces transformations majeures.

Les journalistes souhaitant participer peuvent envoyer leurs candidatures sur la plate-forme du concours via les liens

http://ore.do/media-star-participation et https://mediastar.ooredoo.dz puis remplir un formulaire et joindre des pièces justificatives (photo d’identité, carte de presse et le travail journalistique (article, enregistrements sonore et vidéo) ainsi que la signature du consentement annexé au formulaire de candidature au concours Media Star pour la collecte, le traitement et le stockage de ses données personnelles par Ooredoo, dans le respect et la conformité aux dispositions de la loi 18-07 modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

Les candidats peuvent également envoyer leurs dossiers à l’adresse mail Mediastar@Ooredoo.dz

Il est à noter que la date limite d’envoi de dossiers de candidatures est fixée au plus tard le mardi 30 juin 2026.

À travers Media Star, Ooredoo Algérie réaffirme son engagement à soutenir l’excellence journalistique et à accompagner les professionnels des médias face aux évolutions rapides du secteur.