Ooredoo accueille le Bootcamp de la caravane « Un jeune, une idée »

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Anis Bentayeb, président de MPI, de M. Ramdane Djezairi, directeur des affaires corporatives, de Mme Isabelle Hajri, directrice exécutive du marketing, de M. Adel Derragui, directeur digital & entreprises solutions chez Ooredoo Algérie, ainsi que de nombreux invités d’honneur.

Cette rencontre a mis en avant le dynamisme et la créativité de la jeunesse algérienne, à travers la présentation des 10 meilleures idées de jeunes porteurs de projets sélectionnées à l’échelle nationale dans le cadre du concours « Youth Idea Challenge ».

Durant deux jours, 20 jeunes entrepreneurs bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au sein de l’incubateur Ooredoo t-Start. Ce bootcamp constitue un espace privilégié d’apprentissage et d’innovation, proposant des ateliers interactifs et des formations pratiques autour de thématiques essentielles : élaboration d’un business model performant, techniques de pitch, prise de parole en public et développement de la posture entrepreneuriale.

Une caravane au service de la culture entrepreneuriale

Lancée en avril 2025 à Alger, la caravane “Un jeune, une idée” sillonne plusieurs wilayas du pays avec pour mission de sensibiliser les jeunes Algériens à l’esprit d’entrepreneuriat.

Elle organise des sessions de pitch réunissant experts, investisseurs et entrepreneurs de la diaspora et du territoire national, afin de mettre en lumière les talents émergents, valoriser leur potentiel et les accompagner vers la concrétisation de leurs projets innovants.

Les quatre projets lauréats de cette édition seront révélés au mois de décembre 2025.

Ooredoo, un partenaire historique de l’entrepreneuriat jeune

Acteur économique majeur, Ooredoo accorde une importance particulière à l’entrepreneuriat, notamment à travers son programme “t-Start”, lancé dès 2013 pour soutenir les start-ups algériennes.

Ce dispositif a déjà permis d’accompagner 40 start-ups, dont une vingtaine hébergée au sein de l’incubateur Ooredoo, et de former plus de 7 000 jeunes à travers le pays. Les projets issus de t-Start couvrent des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, le commerce, le transport ou encore l’environnement, contribuant ainsi à une économie nationale durable et innovante.

Un engagement durable en faveur d’un entrepreneuriat inclusif

Par ailleurs, Ooredoo multiplie les initiatives pour promouvoir l’esprit entrepreneurial, notamment avec le concours « Machrou3i », dédié à l’entrepreneuriat féminin, aujourd’hui à sa troisième édition.

Ces actions témoignent de l’engagement continu de l’entreprise à soutenir une nouvelle génération d’entrepreneurs algériens, porteurs de solutions innovantes et durables.

Encourager les talents et construire l’avenir

À travers son soutien à la caravane « Un jeune, une idée », Ooredoo Algérie réaffirme son rôle d’acteur engagé dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat des jeunes.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision de l’entreprise : encourager les talents émergents, stimuler la créativité et favoriser la concrétisation de projets à fort impact pour l’avenir du pays.