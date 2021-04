Nokia : lancement de six nouveaux Smartphones

Nokia ne baisse pas les bras malgré la rude concurrence sur le marché mondial des Smartphones. La marque finlandaise met le paquet et lance pas un, mais six (06) nouveaux terminaux.

II s’agit des Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 et Nokia C10. « Il ne s’agit pas là d’un simple lancement de produits. Les 12 derniers mois ont sans aucun doute été difficiles, mais ils ont aussi été pour nous l’occasion de prendre une pause, de mieux réfléchir à l’avenir et de nous préparer à la prochaine grande étape de notre parcours », déclare Florian Seiche, PDG de HMD Global. L’objectif, a-t-il dit, est de faire en sorte que ‘’les gens puissent réellement apprécier l’utilisation de leurs téléphones’’. Selon lui, place la sécurité au cœur de tout.

Pour sa part, Stephen Taylor, CMO HMD Global affirme que des millions de personnes comptent sur des appareils Nokia pour leurs besoins quotidiens aussi bien en termes de connectivité, que pour réaliser leurs paiements et pour booster leur créativité. « Nous tenons à ce que les gens puissent toujours faire confiance à leur téléphone Nokia. A travers notre nouvelle offre qui est déclinée autour des trois gammes X, G et C, nous allons pouvoir apporter à nos clients un maximum de sécurité, d’innovation et de fiabilité » a-t-il déclaré.

Mobilealgerie.com vous promet un zoom sur les nouveaux Smartphones Nokia dans ses prochains articles.