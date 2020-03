Nokia lance son premier Smartphone 5G mi- mars

L’année 2019 a connu le lancement de la téléphonie de 5ème génération, alors que 2020 devrait signer son déploiement. Les équipementiers enchainent les nouveautés et cette fois-ci c’est NOKIA qui s’apprête à présenter son premier Smartphone 5G.

Selon les rumeurs, HMD Global va organiser un événement le 19 mars prochain à Londres. Le fabricant finlandais devrait présenter ses nouveaux smartphones, dont son premier smartphone compatible 5G. Le directeur des produits chez HMD Global, Juho Sarvikas, a confirmé sur Twitter la tenue de cet événement qui pourrait mettre James Bond à l’honneur. Alors que le vingt-cinquième film de la franchise doit bientôt débarquer sur grand écran, des rumeurs évoquent des accessoires James Bond en édition limitée et un possible smartphone Nokia « 007 édition », rapportent GSMArena et Android Central.

Selon le site Nokiapoweruser.com, la marque prévoit de lancer une « James Bond Edition » pour les Nokia 6.2 et 7.2. Cependant, la grande annonce sera faite le 19 mars concerne la sortie du Nokia 8.2 5G. Il est aussi question lors de cet évènement la présentation des smartphones de milieu (Nokia 1.3) et bas de gamme (Nokia C2 4G) et le lancement du premier téléphone « passe-partout » 4G sous Android avec la modernisation du Nokia 5310.