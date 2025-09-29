MWC25 Doha : Ooredoo, opérateur partenaire stratégique aux côtés de la GSMA

Le groupe Ooredoo et la GSMA ont signé un protocole d’accord officialisant le rôle d’Ooredoo en tant qu’opérateur partenaire stratégique du MWC25 Doha, nouvelle destination majeure de la connectivité mondiale au Moyen-Orient.

Lors de la signature, Hilal Bin Mohammed Al Khulaifi, Group Chief Legal, Regulatory & Governance Officer chez Ooredoo, a souligné l’importance de cet événement : « Accueillir le MWC à Doha constitue une étape majeure pour la région, Ooredoo est fier de contribuer à rendre cela possible. Alors que nous évoluons d’un opérateur télécom traditionnel vers un leader des infrastructures numériques, nous considérons cet événement comme une plateforme idéale pour mettre en lumière le rôle croissant de la région dans la conduite d’une nouvelle ère de progrès numérique. »

De son côté, John Hoffman, CEO de GSMA Ltd., a déclaré : « Ooredoo est non seulement une success story qatarie, et l’un des pionniers mondiaux. Son leadership dans l’intelligence artificielle et la 5G, ainsi que son engagement constant en faveur de l’innovation, en font le partenaire opérateur stratégique idéal pour le MWC Doha, ou l’écosystème international se réunit pour la première fois au Qatar. »

Basée à Doha, Ooredoo est le principal fournisseur de services télécoms du Qatar et un acteur clé dans plusieurs marchés internationaux. Le groupe investit massivement dans les infrastructures numériques : connectivité avancée, câbles sous-marins, centres de données, cloud et fintech.

Le Qatar reste d’ailleurs un pionnier dans ce domaine, ayant été le premier pays au monde à lancer commercialement la 5G via Ooredoo.

En plus de son rôle de partenaire, Ooredoo participera au MWC25 Doha en tant qu’exposant, présentant son expertise dans la connectivité nouvelle génération et l’innovation numérique.

L’événement se déroulera les 25 et 26 novembre 2025 au Doha Exhibition and Convention Center (DECC), en partenariat avec le ministère qatari des Communications et des Technologies de l’information. Réparti sur trois halls, il rassemblera des décideurs, innovateurs et investisseurs de plus de 60 pays, dont 40 % occupant des postes de direction.

Le programme s’articulera autour de trois grandes thématiques :

AI Nexus : l’intelligence artificielle comme moteur de transformation,

: l’intelligence artificielle comme moteur de transformation, Intelligent Economies : le développement des économies intelligentes,

: le développement des économies intelligentes, Connected Industries : l’essor des industries connectées.

Le MWC25 Doha accueillera également plusieurs rendez-vous phares : le lancement régional de 4YFN (plateforme dédiée aux start-up), le Programme ministériel de la GSMA, le GSMA Digital Leaders Programme, ainsi que le Smart City Expo, référence mondiale en matière d’innovation urbaine.