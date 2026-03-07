MWC 20206 : Zerrouki prend part à Barcelone à une rencontre de haut niveau sur la gouvernance de l’IA dans les télécommunications

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a pris part, à Barcelone (Espagne), à une rencontre de haut niveau sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur des télécommunications, et ce, en marge de sa participation aux travaux du Congrès mondial de la téléphonie mobile, indique mercredi un communiqué du ministère.

Dans son intervention lors de cette rencontre, organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA), le ministre a mis en avant les efforts déployés par l’Algérie afin de « renforcer sa place en tant que hub technologique régional et trait d’union entre l’Europe, l’Afrique et les pays arabes », notamment à travers « l’investissement dans les infrastructures de télécommunications, le déploiement accéléré des réseaux 5G, le développement d’un écosystème national de l’intelligence artificielle et le lancement de la stratégie nationale de cybersécurité pour les cinq prochaines années ».

M. Zerrouki a expliqué que « le véritable enjeu en matière d’intelligence artificielle est avant tout institutionnel », soulignant que la gouvernance de cette technologie constitue un « facteur clé pour en faire un levier de progrès économique et d’inclusion numérique ».

Il a, par ailleurs, relevé que l’instauration d’un climat de confiance et la mise en place de cadres de gouvernance clairs en matière d’IA sont des « conditions sine qua non pour favoriser l’innovation et garantir la contribution de cette technologie au développement économique et social ».