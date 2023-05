ATM Mobilis participe au Forum des Technologies de l'Information et de la Communication « CTO Forum » dans sa 1ère édition, qui se tient du 08 au 10 mai 2023, au Centre international des conférences Abdelatif Rahal - CIC-, Alger.

CTO Forum est le rendez-vous des plus grands acteurs de l’écosystème IT et une véritable vitrine des technologies innovantes mise à la disposition des entreprises et des professionnels, dont l’objectif est de privilégier le partenariat B2B entre top décideurs et exposants, s’informer sur les grandes tendances du marché et découvrir de nouveaux matériels et solutions IT.

Cette première édition verra le lancement du CTO AWARDS pour récompenser trois décideurs IT et primer les Application Mobile les plus fonctionnelles et utilisables, développées par des start-up de moins de trois ans ou des étudiants.

ATM Mobilis, leader dans l’innovation et les nouvelles technologies, marquera sa présence au forum à travers un stand, au niveau duquel ses conseillers technico-commerciaux exposeront les dernières solutions innovantes de l’entreprise.

À travers sa participation à cet important espace technologique, ATM Mobilis confirme son implication dans la stratégie nationale de transformation numérique et de son écosystème digital.