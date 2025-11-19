Mobilis lance « Revolution », une nouvelle gamme d’offres prépayées et postpayées qui transforme l’expérience utilisateur.

L’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis a présenté ce mardi sa nouvelle gamme d’offres baptisée « Révolution ». Cette nouvelle formule repose sur un principe inédit : un solde unique, cumulable et utilisable pour l’ensemble des services, qu’il s’agisse des appels, d’Internet ou de la messagerie.

Avec cette offre, la consommation devient flexible grâce à un système d’unités appelées Mobilis Units (MU), permettant aux abonnés de gérer librement leurs besoins en internet et en appels, sans gaspillage. Les unités non consommées peuvent être conservées, cumulées ou récupérées jusqu’à 15 jours après la date limite de recharge, offrant une liberté inédite.



Le PDG de Mobilis, M. Chawki Boukhazni, a officiellement présenté cette nouvelle offre lors d’une cérémonie organisée à Alger en présence de la presse nationale. Selon lui, cette innovation marque une véritable rupture avec les modèles traditionnels, souvent perçus comme trop restrictifs. Avec « Révolution », Mobilis entend redonner le pouvoir au consommateur en lui offrant la possibilité de personnaliser librement sa consommation, plutôt que de se conformer à des offres prédéfinies.



Chawki Boukhazni, souligne que cette initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de reconnaissance envers les clients, dans un contexte de fortes performances financières : 166 milliards de dinars de chiffre d’affaires en 2024 et une croissance soutenue du nombre d’abonnés, désormais supérieure à 23 millions.

Avec « Revolution », Mobilis vise à renforcer sa position de leader en Algérie en misant sur la flexibilité, la transparence et la satisfaction client.