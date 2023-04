ATM Mobilis, réaffirme une nouvelle fois sa dimension citoyenne en ce mois sacré de Ramadhan et organise, avec l’Association Espoir d’Alger (HOPE dz), des Iftar quotidiens, à travers un chapiteau installé au niveau de la placette El Kittani de Bab El Oued à Alger.

Ainsi, sous les 1500 m2 du plus grand chapiteau d’Algérie dénommé « Kheimet Marah’ba Mobilis », ATM Mobilis offre, tout au long du mois béni, un méga iftar de plus de mille deux cents (1200) repas complet par jour aux passagers, aux sans-abris et aux familles défavorisées.

Une occasion qui traduit le soutien et l’élan de solidarité et d’entraide d’ATM Mobilis et son engagement dans la société algérienne, à travers ses actions humanitaires.