Mobile World Congress – Doha 2025: Ooredoo Algérie et Mobile Arts s’allient pour lancer une nouvelle offre de Cloud Gaming

Ooredoo Algérie, acteur majeur de l’innovation technologique dans le pays, annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec Mobile Arts, entreprise internationale de référence dans les technologies numériques avancées, pour le lancement d’un service de Cloud Gaming en Algérie via la plateforme Blacknut.

La signature officielle de cet accord s’est déroulée à Doha, en marge du Mobile World Congress (MWC) 2025, en présence de M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, de M. Jamil Gaith, Co-fondateur de Mobile Arts, ainsi que de M. Mohammed Al-Obaidi, Directeur Général de Double T.

Ce partenariat ambitieux permettra à Ooredoo Algérie de renforcer sa position dans l’économie numérique et d’introduire sur le marché national des solutions de Cloud Gaming accessibles, performantes et immersives. Grâce à la puissance de son réseau — notamment avec le lancement imminent de la 5G — combinée à l’expertise technologique de Mobile Arts, les gamers algériens pourront profiter d’une qualité de jeu optimale, sans nécessiter de matériel informatique coûteux.

Présente dans plus de 65 pays, la plateforme Blacknut met à disposition plus de 500 jeux premium accessibles instantanément sur smartphones, tablettes ou téléviseurs connectés. Un simple navigateur web suffira pour profiter d’une expérience fluide et optimisée, rendue possible par la technologie 5G de Ooredoo.

À cette occasion, Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré :

« Nous sommes honorés de formaliser ce partenariat avec Mobile Arts pour le lancement du service Blacknut, leader mondial du Cloud Gaming. Cette collaboration s’inscrit dans notre engagement à offrir une nouvelle dimension à l’expérience numérique de nos clients. À l’aube du déploiement de la 5G en Algérie, notre ambition reste inchangée : proposer le meilleur en matière de technologie et de connectivité. »

De son côté, Hussein Taki, CCO de Mobile Arts, a affirmé :

« Nous sommes fiers de collaborer avec Ooredoo Algérie pour soutenir l’évolution des nouvelles expériences de divertissement digital. Le lancement de Blacknut intervient à un moment opportun, alors que l’arrivée de la 5G crée de nouvelles attentes en termes de rapidité, fluidité et simplicité. Notre mission est d’optimiser l’accessibilité, l’expérience utilisateur et l’adoption de ces nouveaux services. En nous alignant sur la stratégie 5G de Ooredoo, nous contribuons à développer un Cloud Gaming premium, intuitif et adapté aux usages quotidiens des consommateurs. »

Avec ce partenariat, Ooredoo Algérie confirme son ambition : transformer l’expérience digitale des utilisateurs et s’imposer comme leader technologique sur le marché algérien. Le lancement du service Blacknut Cloud Gaming marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution du divertissement numérique en Algérie.