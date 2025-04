Mobile Money en Afrique : croissance record en 2024 malgré des disparités régionales

En 2024, la valeur des transactions de mobile money en Afrique a atteint 1105 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023, selon le rapport de la GSMA.

Le continent représente 65 % de la valeur mondiale et 74 % du volume des transactions, avec 1,1 milliard de comptes ouverts (+19 %).



L’Afrique de l’Est domine le marché, suivie de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, tandis que l’Afrique du Nord et australe restent en retrait.



Le mobile money a également contribué à hauteur de 190 milliards de dollars au PIB de l’Afrique subsaharienne en 2023, stimulant l’économie à travers divers services financiers tels que les paiements, l’épargne, les crédits et l’assurance.