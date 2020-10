Microsoft : Un ordinateur d’entrée de gamme pour les petits budgets !

Le marché des PC est en rebondissement ces derniers temps, et Microsoft compte y profiter. Il vient d’étoffer sa gamme Surface avec un nouveau produit : le Surface Laptop Go.

Il s’agit d’un produit d’entrée de gamme commercialisé à 629 euros. Le nouvel ordinateur portable se présente comme une version plus petite du Surface Laptop 3 ! A ce prix abordable faudrait, néanmoins, faire des concessions sur sa puissance de calcul (Intel Core i5-1035G1 avec 4 Go de RAM), son stockage (64 Go eMMC) et son écran de 12,45 pouces, qui se contente d’une résolution de 1536 x 1024 pixels (soit 148 ppi).

La finition est toujours en aluminium et il dispose des mêmes ports USB-C, USB-A et Surface Connect que son aîné. Il est possible d’y inclure un lecteur d’empreinte digitales en option, ainsi que de remplacer le stockage par un SSD de 128 ou 256 Go et de doubler la RAM.