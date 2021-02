L’inde nouvel eldorado pour Nokia !

La marque finlandaise de téléphones mobiles, HMD Global, mise tout sur le marché indien. Elle cherche à faire de l’Inde sa plaque tournante pour sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Pour pouvoir récupérer sa place sur le marché mondial, Nokia compte lancer des Smartphones personnalisés sur le marché indien. Le vice-président de la société, Sanmeet Kocchar, a révélé que HMD Global ‘’cherche à lancer, des téléphones Nokia 5G abordables sur ce marché en pleine expansion’’.

Pour atteindre leur objectif, HMD Global s’est, récemment, associés à une entreprise indienne de fabrication d’électronique pour fabriquer des téléphones Nokia localement. « Nous considérons l’Inde comme un marché important et la première chose que nous allons faire est d’examiner des produits personnalisés pour le marché indien. Deuxièmement, la 5G, qui est un espace important dans lequel nous avons décidé de jouer, et nous examinons comment nous pouvons lancer des appareils 5G plus abordables cette année », a-t-il déclaré. Cet intérêt pour le marché indien poussera-t-il HMD Global à investir plus en créant ses propres usines de fabrication en Inde ? L’avenir nous le dira.