LG dévoile son nouveau smartphone Velvet

Le fabricant coréen compte bien rattraper son retard dans le monde de Smartphone avec son nouveau LG Velvet. Le nouveau terminal by LG sera équipé d’un écran OLED de 6,8 pouces, et d’un écran et coque arrière courbés sur les côtés. Il embarquera également des haut-parleurs stéréo pour équilibrer le son ainsi qu’une intelligence artificielle contrôlant le volume et optimisant le son.

Sans surprise, le LG Velvet adoptera un design en gouttes d’eau à son dos comme c’est la tendance en ce moment. Ce dos logera trois appareils photos qui sont : un principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. A l’avant, le capteur pour les selfies est de 16 mégapixels.

Ce nouveau terminal haut de gamme de LG tournera avec une puce Snapdragon 765 5G de Qualcomm et une mémoire RAM de 8 Go. Il dispose également d’une batterie de 4 300 mAh, une mémoire de stockage de 128 Go extensible via carte mémoire MicroSD et un emplacement USB de type C.

Enfin, le LG Velvet sera disponible en quatre coloris : Blanc, « coucher de soleil », gris et vert et sera commercialisé en Corée du Sud dés le 15 Mai. Aucune date n’a encore été avancée pour les autres marchés.