LG dévoile la gamme de télévision 8K pour 2020 dotée d’un processeur d’IA

LG Electronics a présenté sa gamme de téléviseurs 8K élargie. Au total, huit téléviseurs avec de nouveaux modèles de 77 et 65 pouces rejoignent les tailles d'écran déjà existantes de 88 et 75 pouces.

La gamme diversifiée 2020 comprend des téléviseurs LG SIGNATURE OLED 8K de 88 et 77 pouces et des téléviseurs LG Nanocell de pointe (modèles 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Chacun de ces modèles dépasse la nouvelle définition 8K Ultra HD officielle de l’industrie établie par la Consumer Technology Association (CTA) en partenariat avec des laboratoires indépendants reconnus tels que TÜV Rheinland, qui, de leur part, attestent que les téléviseurs LG SIGNATURE OLED 8K et LG 8K Nanocell TV dépassent cette définition reconnue.

En plus de proposer du Real 8K, les téléviseurs LG 8K sont également évolutifs, ils offrent aux clients la tranquillité d’esprit via plusieurs façons de profiter de l’expérience Real 8K. Les nouveaux modèles offrent, en effet, la possibilité de lire du contenu 8K natif grâce à la prise en charge de la plus large sélection de sources de contenu 8K à partir d’entrées numériques HDMI et USB, y compris des codecs tels que HEVC, VP9 et AV1, ce dernier étant soutenu par les principaux fournisseurs de streaming, y compris YouTube. Les téléviseurs 8K de LG prennent en charge la diffusion de contenu 8K à une vitesse rapide de 60 images par seconde et sont certifiés pour fournir 8K 60P via HDMI.

Les derniers téléviseurs 8K de LG proposent, également, des performances améliorées grâce au nouveau processeur AI (Alpha) 9 Gen 3 AI. En tirant parti de la technologie d’apprentissage profond la gamme 2020 offre une qualité d’image et de son optimisée pour tous les types de contenus grâce à la mise à l’échelle 8K basée sur l’IA (Intelligence artificielle). Appuyé sur un réseau intelligent d’apprentissage profond AI 8K Upscaling fournit des images 8K vives et précises en analysant le contenu et en appliquant la réduction de bruit en quatre étapes et le Sharpness Enhancer basé sur la fréquence pour augmenter le contenu à faible résolution jusqu’à une perfection proche de 8K.