Les produits électroménagers plus chers en 2020

Les produits électroménagers couteront plus cher cette année. La loi de Finances 2020 entrée en vigueur dès ce 1er janvier introduit une nouvelle taxe d’efficacité énergétique applicable aux produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers.

Les produits concernés par cette taxe sont à consommation dépassant les normes d’efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur. Dans un article publié par nos confrères de TSA, ‘’cette nouvelle taxe s’appliquera selon un barème basé sur la classe énergétique de chaque produit’’.

Pour les produits fabriqués localement de la classe « A++, A+ et A » sont taxés à hauteur de 5%, la classe « B » à 10% », les produits de la classe C à 15% et enfin les produits de la classe « D à G » à hauteur de 30%.

Concernant les produits importés de la classe « A++, A+ et A » sont taxés à hauteur de 5%, les produits de la classe « B » à 20%, la classe « C » à 30% et les produits de la classe « D à G » à hauteur de 40%. Des taxes qui devront sensiblement augmenter les prix des produits électroménagers commercialisés en Algérie.

Rappelons que les fabricants de produits électroménagers et électroniques se sont constitués il y a quelques semaines en association pour faire valoir leur droit. Une association qui a dénoncé cette décision et appelé à revoir cette taxe notamment pour les fabricants de produits locaux. Des fabricants qui emploient de milliers de postes d’emploi et contribuent au développement de l’économie nationale.

Il faut savoir également que le taux d’intégration de l’industrie de l’électroménager est plutôt considérable. Les produits électroménagers fabriqués en Algérie n’ont rien à envier aujourd’hui à ceux de l’importation.

A SUIVRE.