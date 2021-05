Les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès 2022

SONY Interactive Entertainment, annonce un nouveau partenariat entre Discord et Playstation. L’objectif est d’intégrer les services de Discord au Playstation Network au début de l’année prochaine.

Dans un communiqué, le Président et CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan a déclaré que les deux entreprises travaillent déjà ensemble. « Nos équipes sont déjà à pied d’œuvre pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès début 2022, afin de permettre aux amis, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble », explique Jim Ryan.

Rappelons que le service de chat Discord a mis fin, dernièrement, aux négociations d’acquisition avec Microsoft pour rester indépendant. Quelque temps plus tard, il annonce son partenariat avec SONY.