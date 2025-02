Le Ministre des Télécommunications en visite chez Optimum Télécom Algérie – Djezzy

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué mardi une visite de travail au sein de l’opérateur Optimum Télécom Algérie - Djezzy, dans le cadre de ses consultations auprès des entreprises de téléphonie mobile, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Au cours de cette visite, le ministre a inspecté plusieurs structures et installations de Djezzy, s’intéressant de près aux modes de gestion des ressources humaines ainsi qu’aux aspects commercial et technique de l’entreprise. Il s’est également rendu dans le nouveau siège de l’opérateur, où il a reçu des présentations détaillées sur les différents départements et sur les solutions numériques innovantes développées localement, destinées aussi bien au grand public qu’aux entreprises.

En clôture de sa visite, M. Zerrouki a assisté à une présentation des indicateurs de performance et des résultats de l’opérateur. Concernant la couverture réseau, notamment mobile, il a souligné l’importance de son renforcement à travers le programme du Service Universel, afin d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Il a également réaffirmé l’engagement du ministère à accompagner et soutenir ces efforts pour le développement du secteur.