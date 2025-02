Le Ministre de la Poste et des Télécommunications en visite de travail chez Ooredoo Algérie

Ooredoo Algérie, acteur clé du secteur des télécommunications, a reçu ce lundi 3 février 2025 la visite du Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, au sein de son siège à Ouled Fayet, Alger. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d’une évaluation du rôle de l’opérateur dans le renforcement du secteur et la promotion de l’innovation technologique en Algérie.

Accompagné d’une délégation ministérielle, M. Zerrouki a été accueilli par le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme, ainsi que par les cadres dirigeants de l’entreprise. Les discussions ont porté sur l’évolution du secteur de la téléphonie mobile en Algérie, la stratégie de développement de l’opérateur ainsi que ses initiatives en matière d’innovation.

Au cours de sa visite, le ministre a assisté à une présentation détaillée des réalisations de Ooredoo, mettant en avant les investissements consacrés à l’amélioration du réseau haut débit, l’avancement du projet du Service Universel des Communications Électroniques lancé en octobre dernier, ainsi que l’expansion commerciale de l’entreprise à l’échelle nationale. Un échange constructif avec le top management de Ooredoo a permis d’explorer de nouvelles perspectives pour le développement du secteur.

M. Zerrouki a ensuite visité les différentes infrastructures du siège central de l’opérateur, dont l’espace commercial digitalisé, l’incubateur de start-ups, le centre d’appels et les installations techniques. Cette immersion lui a permis d’apprécier les dispositifs mis en place par Ooredoo pour offrir des services de haute qualité et encourager l’innovation et l’entrepreneuriat en Algérie.

À l’issue de cette visite, le Ministre de la Poste et des Télécommunications a salué l’engagement de Ooredoo en déclarant :

« Je tiens à souligner le rôle majeur de Ooredoo Algérie dans le développement des télécommunications et de l’innovation technologique. Cette visite a permis d’identifier des opportunités prometteuses pour l’avenir du secteur. Nous encourageons Ooredoo à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de ses services, renforcer son réseau et accélérer la transformation numérique au bénéfice des citoyens. »

De son côté, M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, s’est félicité de cette rencontre :

« C’est un honneur d’accueillir Monsieur le Ministre au sein de notre entreprise. Cette visite constitue une opportunité précieuse pour partager notre vision et nos ambitions pour le marché algérien. Grâce à l’expertise du groupe Ooredoo et à son savoir-faire international, nous sommes pleinement engagés à accompagner la transformation numérique du pays et à contribuer au développement de l’écosystème digital en Algérie. »

Cette visite ministérielle marque une étape importante dans le dialogue entre les autorités et les acteurs du secteur. Elle réaffirme le rôle de Ooredoo Algérie en tant que partenaire stratégique du développement des télécommunications et de l’innovation numérique dans le pays.