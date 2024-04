Le Haut-Commissariat à la Numérisation signe un accord avec Huawei Consortium

Le Haut-Commissariat à la Numérisation et le Consortium Huawei ont officiellement conclu un accord samedi à Alger pour la réalisation du Centre national algérien des prestations numériques (Data Center).

Lors de la cérémonie de signature présidée par Mme Meriem Benmouloud, Haut-Commissaire à la Numérisation, et en présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie, M. Li Jian, ainsi que du PDG de Huawei Télécommunications-Algérie, cet accord a été qualifié de pas significatif vers la concrétisation de la vision stratégique du président Abdelmadjid Tebboune pour la gouvernance numérique et la modernisation des institutions de l’État.

Selon Mme Benmouloud, la mise en œuvre de ce projet vise à centraliser et à héberger les données nationales sur le territoire algérien, renforçant ainsi la souveraineté numérique du pays et approfondissant la coopération stratégique entre les deux nations.

Elle a souligné que la réussite de ce projet nécessiterait la participation des acteurs de la numérisation ainsi que des partenaires économiques locaux, avec un transfert d’expertise technologique pour bénéficier pleinement des avancées dans ce domaine.

Ce projet fournira une infrastructure de pointe pour l’accès unifié aux services publics numériques, ainsi qu’un hébergement et une gestion des solutions et données, intégrant des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data.

De son côté, l’ambassadeur chinois a souligné l’engagement de Huawei à partager son savoir-faire technologique dans le domaine de la numérisation, permettant ainsi aux compétences locales de bénéficier de ces avancées.