Le Groupe Télécom Algérie participe à la 1ère édition de la Conférence (SMEX)

Le Groupe Télécom Algérie et ses filiales prennent part pour son deuxième jour à la 1ère édition de la Conférence et l’Exposition Arabe et Internationale des Petites et Moyennes Entreprises (SMEX), sous le thème « La Quatrième Révolution Industrielle : Défis et Opportunités pour les PME » et ce, au niveau du Palais des Expositions « pavillon U », Pins Maritimes- Alger.

L’évènement organisé sous le haut patronage du premier ministre Monsieur Aïmene Benabderrahmane réunit plusieurs secteurs d’activités à travers les plus importantes entreprises algériennes et étrangères dont le Groupe Télécom Algérie.

Tout au long de cette manifestation, le Groupe Télécom Algérie et ses filiales se font et se feront un plaisir de présenter leurs offres et services via un stand.

En participant à cet évènement, le Groupe Télécom Algérie et ses filiales confirment leurs positions d’entreprises engagées dans l’implémentation et la généralisation des Technologies de l’Information et de la Communication, visant ainsi à hisser et accroitre l’économie nationale.