Le groupe Ooredoo rejoint l’IoT World Alliance (Alliance Mondiale pour l’Internet des Objets Connectés)

Le Groupe Ooredoo, l'un des principaux fournisseurs de solutions IoT, a annoncé son adhésion à l'Alliance Mondiale pour l'Internet des Objets Connectés (IoT World Alliance) en tant que nouveau membre et unique opérateur représentant la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L’Alliance Mondiale pour l’Internet des Objets Connectés est la plus grande coalition d’opérateurs de réseaux mobiles au monde, et représente un forum mondial pour les fournisseurs de services des Télécommunications. Elle se focalise sur le suivi des dernières tendances en matière de communications basées sur l’Internet des Objets Connectés (IoT) et le partage d’expertise avec les partenaires et les clients pour aider à réduire la complexité du déploiement mondial des appareils connectés.

En tant que membre de l’Alliance, Ooredoo devient désormais, partie intégrante et un acteur actif dans les discussions mondiales sur l’Internet des objets et partagera ses idées grâce à sa large présence et son expertise dans la région. A travers son adhésion à cet important programme, elle aura l’opportunité d’échanger des connaissances et des idées avec les leaders mondiaux dans le secteur. La connaissance approfondie des réglementations locales par le Groupe, en particulier dans les domaines sensibles liés à la conformité, contribuera à l’amélioration de la base des connaissances de l’Alliance et renforcera sa capacité à faire face aux complexités des marchés régionaux.

Ooredoo pourra également aider les autres opérateurs à faciliter la communication des clients qui vont intégrer les marchés dans les « zones d’opérations de Ooredoo ». Cette caractéristique stratégique de Ooredoo contribuera à renforcer sa position en tant que principal partenaire pour les opérateurs souhaitant étendre leurs services IoT vers de nouveaux marchés.

Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, Directeur général adjoint du groupe Ooredoo a déclaré : « Nous sommes profondément convaincus que la collaboration internationale entre les opérateurs est un élément clé pour stimuler le développement de l’Internet des Objets Connectés à travers le monde. Nous sommes ravis de faire partie de l’Alliance Mondiale pour l’Internet des Objets Connectés et nous nous engageons à partager notre expertise acquise grâce au déploiement réussi de l’IoT dans nos marchés. A travers la collaboration avec l’Alliance, nous visons à partager notre expérience en matière de conformité aux réglementations locales dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud-Est. Ensemble, nous faciliterons le déploiement des appareils connectés dans d’autres pays et permettrons aux entreprises de profiter pleinement des avantages des solutions IoT à l’échelle mondiale. »

L’adhésion de Ooredoo à l’Alliance Mondiale pour l’Internet des objets Connectés représente un exploit majeur dans le cadre de l’engagement du Groupe à développer les communications basées sur l’IoT et à renforcer la collaboration à travers le monde. Unique opérateur représentant la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Ooredoo permettra à l’Alliance d’étendre sa présence vers de nouveaux marchés, offrant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance.

De son coté, Mark Van Den Berg, Président du Conseil d’Administration de l’Alliance Mondiale pour l’Internet des objets Connectés, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Ooredoo comme nouveau membre de l’Alliance. Cela nous permettra d’étendre notre présence et notre base de connaissances, permettant ainsi aux entreprises de déployer facilement des appareils connectés dans d’autres pays. Nous sommes convaincus qu’à travers son adhésion, Ooredoo sera d’un grand apport et nous aidera à nous conformer aux réglementations locales dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud-Est. »

Avec l’adhésion de Ooredoo à l’Alliance Mondiale pour l’Internet des objets Connectés, le Groupe confirme son engagement à développer l’expérience personnelle à travers l’innovation et les solutions axées sur le client. Grâce à la puissance commune des membres de l’Alliance, Le Groupe vise à accélérer l’adoption des technologies IoT, à stimuler la transformation digitale et à bâtir un monde plus intelligent et plus connecté pour tous.