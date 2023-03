Le Groupe Ooredoo prolonge son partenariat avec ZTE

Le groupe Ooredoo a annoncé l’extension de son partenariat avec ZTE à travers la signature de deux accords permettant à Ooredoo d’accéder aux dernières solutions et technologies de ZTE.

L’extension de ce partenariat avec ZTE contribuera à accroitre l’efficacité des affaires de Ooredoo et garantir l’éligibilité de ses réseaux pour l’avenir et lui permettra, en tant que leader dans le domaine du digital, d’offrir une expérience client unique, en plus de fournir les services de communication les plus récents au profit des clients.

Le premier accord comprend la modernisation du réseau de Ooredoo Algérie, où ZTE effectuera les travaux liés au réseau d’accès Radio RAN et au protocole Internet IP. La modernisation du réseau RAN, permettra à Ooredoo d’élargir son champ d’activité, notamment la modernisation des réseaux 2G, 3G et 4G et un éventuel passage vers la 5G à l’avenir.

Quant au deuxième accord, ZTE agira en tant que fournisseur de produits de batteries pour le groupe, y compris la technologie des batteries modernes tel que la batterie Lithium-ion, ce qui permettra à Ooredoo de mettre en œuvre des solutions d’économie d’énergie, réduisant ainsi les coûts et les émissions de carbone.

Commentant cet accord, Le directeur général adjoint du groupe Ooredoo, Sheikh Mohamed Bin Abdullah Al Thani a déclaré : « Notre étroite collaboration avec ZTE a eu un impact significatif en nous permettant de franchir une nouvelle étape en matière d’innovations technologiques dans de nombreuses opérations de Ooredoo. En poursuivant l’exploitation des solutions innovantes de ZTE, nous allons opérer dans les marchés émergents et nouveaux, et continuerons à transformer nos affaires. »

Cet accord de modernisation du réseau vise à soutenir Ooredoo Algérie afin d’offrir une meilleure expérience client, et d’assurer la continuité de ses opérations à l’avenir. La partie de l’accord relative à l’utilisation des produits de batterie, permettra aux entreprises de Ooredoo opérant dans les différents marchés d’atteindre l’efficacité énergétique.

De son côté, le Directeur des ventes internationales de ZTE M. Xiao Ming a déclaré « Ce partenariat entre Ooredoo et ZTE est une coopération fructueuse à long terme. Afin de participer à l’accélération de la transformation digitale à Ooredoo, ZTE continuera à fournir des solutions modernes aux filiales du groupe Ooredoo. Ces solutions innovantes permettront de fournir des réseaux de haute performance, et d’offrir une expérience client unique et ce à travers l’utilisation des solutions et des technologies de ZTE à justes prix. »

Il y a lieu de noter que la signature de la prolongation de contrat entre les deux parties a eu lieu lors du Congrès Mondial du Mobile l’évènement mondial phare du secteur des télécommunications, et qui a pris fin le 02 mars 2023 à Barcelone en Espagne.

Pour sa part, Ahmed Abdulaziz Al-Naama, PDG régional du groupe ooredoo a déclaré : « Au cours des dernières années, Ooredoo a un partenariat solide avec ZTE. Nous sommes ravis d’élargir les horizons de notre coopération avec ZTE vers d’autres domaines. La prolongation de ce partenariat entre les deux parties permettra la continuité d’une collaboration commune dans le domaine des réseaux modernes fournis par l’un des leaders dans la fourniture des solutions de technologies de l’information et de la communication, à même de contribuer au développement de la vie de nos clients. ZTE a démontré ses capacités à travers la fourniture des dernières solutions complètes. Pour notre part, nous aspirons à développer notre partenariat dans d’autres axes. »